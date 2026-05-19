Ausblick: BioArctic Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BioArctic Registered B wird am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,300 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BioArctic Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 11,55 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 192,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 85,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK, gegenüber 11,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at