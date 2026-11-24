BioArctic Registered B wird am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,260 SEK aus. Im letzten Jahr hatte BioArctic Registered B einen Verlust von -0,980 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 258,1 Millionen SEK – ein Plus von 93,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioArctic Registered B 133,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,75 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net