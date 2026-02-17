Ausblick: BioArctic Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BioArctic Registered B präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,540 SEK gegenüber -0,360 SEK im Vorjahresquartal.

BioArctic Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,9 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,23 SEK, gegenüber -2,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 257,4 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

