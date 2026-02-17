BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: BioArctic Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BioArctic Registered B präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,540 SEK gegenüber -0,360 SEK im Vorjahresquartal.
BioArctic Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,9 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,23 SEK, gegenüber -2,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 257,4 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioArctic AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: BioArctic Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: BioArctic Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BioArctic AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|BioArctic AB Registered Shs -B-
|30,26
|2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.