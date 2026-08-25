BioArctic AB Registered b Aktie

BioArctic AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 07:01:06

Ausblick: BioArctic Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BioArctic Registered B lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BioArctic Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 226,8 Millionen SEK gegenüber 392,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,17 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioArctic AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu BioArctic AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioArctic AB Registered Shs -B- 28,82 -7,27% BioArctic AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen