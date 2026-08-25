Ausblick: BioArctic Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BioArctic Registered B lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BioArctic Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 226,8 Millionen SEK gegenüber 392,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,17 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at