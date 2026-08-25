BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: BioArctic Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BioArctic Registered B lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BioArctic Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 226,8 Millionen SEK gegenüber 392,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,17 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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