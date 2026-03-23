Ausblick: BioCardia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BioCardia äußert sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,250 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,200 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,900 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at