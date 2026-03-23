BioCardia Aktie
WKN DE: A40D1S / ISIN: US09060U6064
|
23.03.2026 07:01:06
Ausblick: BioCardia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BioCardia äußert sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,250 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,200 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,900 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioCardia Inc Registered Shs
|
23.03.26
|Ausblick: BioCardia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: BioCardia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)