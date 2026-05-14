BioCardia Aktie
WKN DE: A40D1S / ISIN: US09060U6064
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: BioCardia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BioCardia wird am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,165 USD. Das entspräche einem Gewinn von 72,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,590 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,630 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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