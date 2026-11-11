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WKN DE: A40D1S / ISIN: US09060U6064

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: BioCardia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BioCardia präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BioCardia noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

BioCardia soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,630 USD, gegenüber -1,230 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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