Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BioCryst Pharmaceuticals gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,044 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BioCryst Pharmaceuticals 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 145,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 151,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,271 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 650,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 874,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at