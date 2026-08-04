BioCryst Pharmaceuticals Aktie
WKN: 896047 / ISIN: US09058V1035
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BioCryst Pharmaceuticals wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,154 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 183,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,532 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 669,4 Millionen USD, gegenüber 874,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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