BioCryst Pharmaceuticals Aktie
WKN: 896047 / ISIN: US09058V1035
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BioCryst Pharmaceuticals lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,092 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BioCryst Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 165,7 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,292 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 710,1 Millionen USD, gegenüber 874,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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