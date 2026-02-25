Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BioCryst Pharmaceuticals wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass BioCryst Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,048 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 151,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 131,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,141 USD, gegenüber -0,430 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 619,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 450,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at