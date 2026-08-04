Biodesix Aktie
WKN DE: A41HUM / ISIN: US09075X2071
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Biodesix gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Biodesix wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,902 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 30,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,0 Millionen USD gegenüber 20,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,958 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 111,0 Millionen USD, gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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