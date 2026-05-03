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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Biodesix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biodesix wird am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,130 USD. Das entspräche einem Gewinn von 29,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,600 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Biodesix für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,1 Millionen USD aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,070 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 108,0 Millionen USD, gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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