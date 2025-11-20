Ausblick: Bioextrax Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bioextrax Registered wird am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Bioextrax Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,110 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 177,27 Prozent auf 0,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,430 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,1 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

