18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bioextrax Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bioextrax Registered stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie gegenüber -0,110 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bioextrax Registered nach der Prognose von 1 Analyst 0,3 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie, gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,1 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Bioextrax AB Registered Shs

Bioextrax AB Registered Shs 0,29

