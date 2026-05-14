Biofrontera Aktie

Biofrontera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFRZ / ISIN: US09077D2099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Biofrontera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Biofrontera wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,32 Prozent auf 10,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Biofrontera noch 8,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -1,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 46,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biofrontera Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Biofrontera Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Biofrontera Inc Registered Shs 0,99 3,00% Biofrontera Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen