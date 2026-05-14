Biofrontera Aktie
WKN DE: A3EFRZ / ISIN: US09077D2099
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Biofrontera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Biofrontera wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,32 Prozent auf 10,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Biofrontera noch 8,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -1,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 46,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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