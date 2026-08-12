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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Biofrontera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Biofrontera wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Biofrontera 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Biofrontera 9,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,7 Millionen USD, gegenüber 41,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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