Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Biogen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Biogen lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten ein Minus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 15,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,53 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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