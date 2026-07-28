Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Biogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Biogen wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,33 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Biogen 27 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,46 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Biogen 2,56 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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