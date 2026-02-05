Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biogen stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

27 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,20 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,94 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 9,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Inc

mehr Nachrichten