Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Biogen stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
27 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 28 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,20 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,94 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 9,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,27 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
