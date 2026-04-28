Ausblick: BioInvent International Registered präsentiert Quartalsergebnisse

BioInvent International Registered veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,903 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,770 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 14,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,359 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 277,8 Millionen SEK, gegenüber 226,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at