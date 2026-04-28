BioInvent International AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QJRW / ISIN: SE0015244520
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: BioInvent International Registered präsentiert Quartalsergebnisse
BioInvent International Registered veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,903 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,770 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 14,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen SEK in den Büchern standen.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,359 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 277,8 Millionen SEK, gegenüber 226,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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