Ausblick: Biolargo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Biolargo präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biolargo ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Biolargo nach der Prognose von 1 Analyst 1,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 8,4 Millionen USD, gegenüber 17,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at