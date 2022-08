Ausblick: Biolife Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Biolife Solutions präsentiert in der am 09.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Biolife Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,706 USD aus. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 162,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 119,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

