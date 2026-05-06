Ausblick: Biolife Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Biolife Solutions präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Biolife Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 112,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 96,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at