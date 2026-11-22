Bioline RX Aktie
WKN DE: A41038 / ISIN: US09071M3043
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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bioline RX präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bioline RX lädt am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bioline RX im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,385 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bioline RX in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,570 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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