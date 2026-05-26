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WKN DE: A41038 / ISIN: US09071M3043

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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bioline RX zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bioline RX präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Bioline RX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,550 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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