Bioline RX Aktie
WKN DE: A41038 / ISIN: US09071M3043
|
26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bioline RX zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bioline RX präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Bioline RX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,550 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bioline RX Ltd (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Bioline RX zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.03.26
|Ausblick: Bioline RX gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bioline RX Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Bioline RX Ltd (spons. ADRs)
|2,58
|13,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden bleibt: ATX und DAX etwas tiefer erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.