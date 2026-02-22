Ausblick: Biomarin Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Biomarin Pharmaceutical öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,169 USD aus. Im letzten Jahr hatte Biomarin Pharmaceutical einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Biomarin Pharmaceutical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 833,7 Millionen USD im Vergleich zu 738,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD im Vergleich zu 2,21 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD, gegenüber 2,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at