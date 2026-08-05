Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Biomarin Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Biomarin Pharmaceutical veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,945 USD je Aktie gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 932,0 Millionen USD gegenüber 827,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,94 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,87 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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