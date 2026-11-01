Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Biomarin Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Biomarin Pharmaceutical lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,083 USD. Dies würde einen Gewinn von 48,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Biomarin Pharmaceutical -0,160 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,02 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 29,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Biomarin Pharmaceutical einen Umsatz von 786,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,53 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD, gegenüber 3,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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