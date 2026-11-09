Bionano Genomics Aktie
WKN DE: A40YLD / ISIN: US09075F4046
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bionano Genomics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bionano Genomics wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,450 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,590 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,4 Millionen USD gegenüber 7,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,140 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,850 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,5 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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