Ausblick: Bionano Genomics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bionano Genomics wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,880 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bionano Genomics einen Umsatz von 6,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,600 USD, gegenüber -4,850 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 32,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at