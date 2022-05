Ausblick: Bioporto A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bioporto A-S veröffentlicht am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,070 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 14,70 Prozent auf 6,4 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Bioporto A-S noch 5,6 Millionen DKK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 DKK, gegenüber -0,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 25,4 Millionen DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,3 Millionen DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at