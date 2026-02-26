Ausblick: Biosante Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Biosante Pharmaceuticals wird am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 190,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 231,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,54 USD je Aktie, gegenüber -1,040 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 867,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 614,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at