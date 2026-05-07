Ausblick: Biosante Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biosante Pharmaceuticals stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 88,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,33 Prozent auf 207,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,09 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 883,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at