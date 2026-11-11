BioStem Technologies Aktie
WKN DE: A14M3B / ISIN: US0906842002
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioStem Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BioStem Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass BioStem Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 7,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 31,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,900 USD, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,7 Millionen USD im Vergleich zu 47,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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