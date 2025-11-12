Ausblick: BioStem Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BioStem Technologies stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 37,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei BioStem Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie, gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 228,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 301,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

