Ausblick: Biotage A präsentiert Quartalsergebnisse

Biotage A präsentiert in der am 15.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,46 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Biotage A einen Gewinn von 0,690 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Biotage A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 422,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 341,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,11 SEK, gegenüber 3,13 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,23 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at