Ausblick: biote A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

biote A wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,027 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll biote A nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 46,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 190,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 192,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at