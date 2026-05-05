biote a Aktie

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WKN DE: A3DK0U / ISIN: US0906831039

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: biote A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

biote A lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,06 Prozent auf 46,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 191,7 Millionen USD, gegenüber 192,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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