biote a Aktie
WKN DE: A3DK0U / ISIN: US0906831039
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: biote A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
biote A lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,06 Prozent auf 46,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 191,7 Millionen USD, gegenüber 192,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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