biote a Aktie
WKN DE: A3DK0U / ISIN: US0906831039
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: biote A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
biote A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei biote A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 178,0 Millionen USD, gegenüber 192,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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