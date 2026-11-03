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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: biote A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

biote A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei biote A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 178,0 Millionen USD, gegenüber 192,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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