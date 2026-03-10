biote a Aktie

WKN DE: A3DK0U / ISIN: US0906831039

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: biote A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

biote A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte biote A ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,03 Prozent auf 45,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,665 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 191,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 197,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

