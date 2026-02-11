Biotec Pharmacon ASAShs Aktie

Biotec Pharmacon ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGR5 / ISIN: NO0010014632

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Biotec Pharmacon AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Biotec Pharmacon AS lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,050 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Biotec Pharmacon AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 30,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 23,47 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,115 NOK im Vergleich zu 0,170 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 111,1 Millionen NOK, gegenüber 104,4 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

