Ausblick: Biotec Pharmacon AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Biotec Pharmacon AS lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Biotec Pharmacon AS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,020 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Biotec Pharmacon AS einen Verlust von -0,060 NOK je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,3 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,4 Millionen NOK aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,400 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 136,8 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at