Ausblick: Biotec Pharmacon AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biotec Pharmacon AS präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,060 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biotec Pharmacon AS ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,060 NOK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,2 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 NOK im Vergleich zu 0,190 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 134,7 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net