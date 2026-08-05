Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BioTime veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,028 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 78,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 33,57 Prozent auf 1,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,069 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at