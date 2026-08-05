BioTime Aktie
WKN DE: A2PP89 / ISIN: US53566P1093
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BioTime veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,028 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 78,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 33,57 Prozent auf 1,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,069 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioTime Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: BioTime präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: BioTime mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BioTime Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BioTime Inc Registered Shs
|0,94
|-3,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.