BioTime Aktie
WKN DE: A2PP89 / ISIN: US53566P1093
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: BioTime mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BioTime lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BioTime in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,296 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 9,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 9,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
