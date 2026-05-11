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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: BioTime präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BioTime lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BioTime die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BioTime ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,6 Millionen USD – ein Plus von 140,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioTime 1,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,3 Millionen USD, gegenüber 14,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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