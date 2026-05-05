Bioventu a Aktie

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WKN DE: A2APNA / ISIN: US09075A1088

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bioventus A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bioventus A wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen, dass Bioventus A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 129,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bioventus A einen Umsatz von 123,9 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,747 USD aus. Im Vorjahr waren 0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 604,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 568,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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