Ausblick: Bioventus A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bioventus A lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,216 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bioventus A noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bioventus A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,4 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,777 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 605,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 568,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at