Bioventu a Aktie
WKN DE: A2APNA / ISIN: US09075A1088
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bioventus A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bioventus A lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,150 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bioventus A einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bioventus A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 149,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,779 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 604,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 568,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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